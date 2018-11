Binnenland Vier gewonden na explosie in transformatorhuisje Bergen op Zoom Vier mensen zijn maandagochtend gewond geraakt na een explosie in een transformatorhuisje in Bergen op Zoom. Na de explosie brak er brand uit in een naastgelegen horecagelegenheid in het centrum van de stad, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.