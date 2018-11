De gemeente Roosendaal gaat geen extra verkeersmaatregelen nemen voor de jongeren die op de Associate Degrees Academie aan het Mill Hillplein studeren. Dat laat wethouder Cees Lok na vragen van de VLP en Roosendaalse Lijst weten.

De VLP wilde van de wethouder weten of er een speciaal tarief voor de studenten van de school geregeld kan worden, zodat zij goedkoop in de Mill Hill-parkeergarage kunnen parkeren. De jongeren zouden hun auto nu in de omliggende straten parkeren en dat zou voor parkeerproblematiek zorgen.

Daar gaat de wethouder niet in mee, omdat er volgens hem bij de gemeente geen klachten zijn ontvangen over studenten die de auto buiten het betaald parkeergebied parkeren.

"Net als de Associate Degrees Academie wil de gemeente autogebruik niet stimuleren door een aantrekkelijk tarief aan te bieden. Voor studenten is het openbaar vervoer of de fiets een reëel alternatief", legt de wethouder uit.

'Oversteek Laan van Limburg veilig genoeg'

De Roosendaalse Lijst vroeg aandacht voor de scholieren die precies in het midden van de Laan van Limburg, ter hoogte van de Roselaar, hun oversteek maken. Zij vroegen de wethouder om onderzoek te doen naar de veiligheid van die oversteek.

De wethouder laat weten dat voetgangers die ervoor kiezen om niet bij één van de twee verkeersveilige kruispunten over te steken, in principe voldoende tijd moeten hebben. "Het verkeer komt immers in colonnes van het verkeerslicht vandaan."

De gemeente ziet daarom geen reden om deze oversteek aan te pakken.