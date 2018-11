Horeca-ondernemers in de gemeente Roosendaal worden de komende tijd vrijer gelaten in hun keuzes rondom hun terrassen. Dat blijkt uit de nieuwe Terrassennota. Er komen minder regels en meer ruimte voor ondernemerschap.

Wethouder Cees Lok en Corné Oosterbos, voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, hebben afgelopen week die nieuwe terrassennota gepresenteerd. Het oude beleid stamde nog uit 2011 en hierin waren volgens beide partijen enorm veel regels vastgelegd.

"Er stond precies in welke kleuren de terrassen mochten zijn." Uiteindelijk werd het volgens wethouder Cees Lok een soort eenheidsworst. "Alle terrassen leken op elkaar, waardoor je haast niet meer wist bij wie je op het terras zat."

In de nieuwe terrassennota zijn die regeltjes weggelaten. "Zo kunnen ondernemers zich meer onderscheiden en krijgen we een mooi en divers aanbod", aldus wethouder Lok. "We gaan de ondernemers meer vrijlaten, maar we streven wel naar een kwalitatief en aantrekkelijk terras."

Ondernemers die zich daar niet aan houden, moeten volgens de wethouder aangesproken worden door mede-ondernemers. "Maar zaken zoals glazen wanden, zodat je ook in de winter lekker buiten kan zitten, mochten bijvoorbeeld niet met de oude nota. Daar komt nu dus verandering in."

Gemeente experimenteerde al met nieuw beleid

De afgelopen tijd werd er vooral in de Roosendaalse binnenstad al geëxperimenteerd met het vrijer laten van de ondernemers. "Met dit nieuwe beleid zal er dan ook weinig veranderen. Zoals het er nu staat, daar zijn we tevreden over", aldus wethouder Lok.

De nieuwe nota gaat in na carnaval 2019 en ondernemers krijgen vanaf dat moment één jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe regels.