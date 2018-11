Een integrale handhavingsactie op het industrieterrein Majoppeveld in Roosendaal heeft woensdag geleid tot onder meer de vondst van materiaal voor hennepkweek en meerdere verborgen identiteitsbewijzen van verschillende nationaliteiten.

De politie meldt donderdag dat de actie werd gehouden in samenwerking met de douane, de belastingdienst, de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant en Enexis. De actie werd gehouden op verzoek van de gemeente en was gericht op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Ambtenaren zochten in een aantal specifieke bedrijven waarvan werd vermoed dat er misstanden plaatsvonden. Zo werd een loods onderzocht nadat daar eerder munitie werd aangetroffen.

In de loods werden onder meer spullen gevonden die worden gebruikt bij de kweek van hennep. In overleg met een officier van justitie zijn deze spullen vernietigd.

Politie vindt identiteitsbewijzen in verborgen ruimte

Verder onderzoek in het pand leidde tot de vondst van een verborgen ruimte waar meerdere rijbewijzen en identiteitsbewijzen van verschillende nationaliteiten verstopt waren. Deze bewijzen lijken tot één persoon te behoren.

In dezelfde loods vonden agenten een auto met een Spaans kenteken, die zij in beslag namen. Elders in de loods werd een tweede auto gevonden die in verband is gebracht met een lopend onderzoek van de recherche. Ook deze is in beslag genomen. De herkomst van beide auto's wordt achterhaald.

Andere overheidsdiensten constateren meerdere overtredingen

Energieleverancier Enexis ontdekte dat in een van de locaties werd gefraudeerd met een meterkast. De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant ontdekte meerdere milieuovertredingen zoals de onjuiste opslag en afvoer van afvalstoffen.

Medewerkers van de gemeente ontdekte nog de vestiging van autoreparatiebedrijven, wat in strijd is met het bestemmingsplan voor het gebied.

In een aantal panden ontbraken meerdere veiligheidsmaatregelen zoals valbeveiligingen en waren er brandblusmiddelen geplaatst die niet waren gekeurd. Ook had een bedrijf een verbouwing gehad waar geen vergunning voor gegeven was.

De belastingdienst heeft van een aantal bedrijven de bedrijfsadministratie gecontroleerd.