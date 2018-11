De politie heeft donderdagochtend in zijn woning in Oosterhout een negentienjarige man aangehouden, die ervan verdacht wordt mensen te hebben opgelicht via internet.

De verdachte bood spullen zoals een sportcamera te koop aan op een verkoopsite. Hij inde wel het geld van geïnteresseerde kopers, maar leverde de spullen vervolgens niet.

De politie werkte in dit onderzoek samen met het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO).

Op dit moment wordt de man verdacht van drie oplichtingszaken met slachtoffers in Bemmel, Almere en Apeldoorn. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.