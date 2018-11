De Vestingstedendagen strijken in 2019 in Willemstad neer. De gemeente Moerdijk is dan gastheer. Het college stelt een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor voorbereidingswerkzaamheden.

Het is nog niet bekend op welke data de Vestingstedendagen worden gehouden. "Wel willen we ook graag Klundert als vestingstad betrekken", merkt wethouder Thomas Zwiers op.

Vestingsteden zijn steden die van de vijftiende tot de achttiende eeuw werden omringd met muren en bastions om aanvallen van buitenaf te voorkomen. Vooral in Willemstad zijn veel van deze vestingen bewaard gebleven. Tijdens de Vestingstedendagen kunnen bezoekers genieten van oude ridderspelen, schutterijen, ambachtslieden en troubadours. Ook meren prachtige oude schepen aan. Zo komt de Vestingstad er weer uit te zien als weleer.

Eigenlijk had de gemeente Moerdijk ooit drie vestingsteden. Naast Willemstad en Klundert was ook Zevenbergen omheind. Het is een bewuste keuze die kern niet te betrekken bij het evenement: "In Zevenbergen is er bijna niets meer van te zien. Dat moet je dan ook niet willen", benadrukt Zwiers.