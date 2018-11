De politie heeft maandagmiddag een dertienjarige scooterrijder aangehouden die in het bezit was van een nepwapen. De scooter was eerder die dag gestolen in Steenbergen, onder het zadel werd een imitatiepistool gevonden.

De bestuurder van de scooter, al dan niet geïnstrueerd door zijn passagier, negeerde het stopteken van de politie-agent. Ter hoogte van de glasbak bij Vogelenzang kwamen de motor en scooter met elkaar in aanraking en viel de scooter op zijn kant.

De dertienjarige bestuurder kon direct worden aangehouden. De passagier zag kans te ontsnappen.

Het imitatiewapen is bijna niet van echt te onderscheiden. Het nepwapen is in beslag genomen.

De politie is bezig met een onderzoek naar de zaak. Later op de dag heeft een vijftienjarige jongen zich gemeld op het politiebureau omdat hij mogelijk ook bij deze casus betrokken is.