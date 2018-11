Op de A58 is vrijdag rond 15.30 uur ter hoogte van Etten-Leur een vrachtwagen geschaard en door de vangrail gereden.

De vrachtwagen was onderweg in de richting Breda. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Het ongeval vond plaats tussen de afslagen Vosdonk en Etten-Leur. In beide richtingen wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Hoe lang de weg nog afgesloten blijft, is niet duidelijk.

Tientallen bestuurders die beeldmateriaal maakten van het ongeval zijn beboet. De politie meldt dat tijdens de afhandeling van het ongeluk 45 een bekeuring is uitgeschreven voor "bestuurders die het nodig vonden om van het ongeval foto- of filmopnamen te maken".