Als het aan Samen Sterk in Brabant (SSiB) ligt krijgt de provincie er in 2019 en 2020 acht tot negen nieuwe opsporingsambtenaren bij om ingezet te worden in Brabantse natuurgebieden.

De Provincie moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.

In april van dit jaar besloot de Provinciale Staten om voor 2019 en 2020 in totaal 2,7 miljoen euro vrij te maken om betere handhaving van Brabantse natuurgebieden te waarborgen. De Provincie maakt zich ernstige zorgen over de toenemende milieucriminaliteit en het aantal afvaldumpingen.

Samen Sterk in Brabant ziet in de inzet van een acht- of negental extra opsporingsambtenaren een mogelijke oplossing voor dit probleem. SSiB werkt in opdracht van de Brabantse gemeentes en handhaaft op natuurwetgeving.