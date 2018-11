West-Brabant Gemeenteraad Etten-Leur in debat over meerkosten Nieuwe Nobelaer De leden van de gemeenteraad van Etten-Leur gaan maandagavond met elkaar in debat over de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer. Begin deze maand maakte wethouder Kees van Aert bekend dat de kosten voor het te bouwen complex fors duurder uit gaan vallen.