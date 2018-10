De opening van Fort Henricus vindt door de droogte van de afgelopen zomer plaats in 2019, in plaats van eind oktober. Het fort is dan nog niet ingericht.

"Bij een officiële opening moet het er groen en stevig uitzien", vertelt Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten, die zitting heeft in de projectgroep Fort Henricus.

"We moeten geduldig de winter uitzitten, want de afgelopen periode heeft een te lange natte periode én een te lange droge periode ervoor gezorgd dat het groen nog niet goed eruit ziet."

In maart 2018 vond een ideeënavond plaats voor inrichting van het fort. Dat is nog niet van de grond gekomen.

Werkzaamheden duren nog even

Van Zijderveld: "De werkzaamheden op het fort zullen nog verder duren. Dat gaat niet over de inrichting. Dan heb ik het over de opbouw van een wallenstructuur. Bij de opening in 2019 is het fort nog niet ingericht."

"Het is ook nog niet zeker of er op of bij het fort een gebouw komt. Alle ideeën die zijn ingeleverd zijn nog steeds gaande. We moeten om deze redenen de opening over de winter heen gaan tillen."