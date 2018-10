Meerdere schuren in de tuinen aan de Vlierstraat in Bergen op Zoom zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. De brandweer had de brand snel onder controle maar is nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

De oorzaak van de brand is niet bekend maar er is een sterk vermoeden dat de brand is aangestoken. De politie stelt een onderzoek in.



De buurt wordt al langere tijd geteisterd door branden. Afgelopen maanden moest de brandweer meer dan drie keer uitrukken voor branden in tuinen aan de Vlierstraat.

Ook in een brandgang tussen de Meidoornlaan en de Hertshoornstraat gingen vijf schuurtjes in vlammen op. De politie hield in augustus twee 18-jarige jongens aan voor de brandstichting in die straat.