Een hardloper is donderdagochtend rond 11.00 uur gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto in de buurt van de Vlaamse Gaai en de Nachtegaal in Etten-Leur.

De hardloopster heeft gezichts- en nekletsel overgehouden en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.

Na de aanrijding is de vrouw nog naar het tuincentrum aan de Lage Vaartkant gegaan. Daar werden de hulpdiensten gewaarschuwd.

Volgens de vrouw was de personenauto donker van kleur, die na de aanrijding in onbekende richting is vertrokken.

De exacte locatie van het ongeval is onduidelijk, omdat de vrouw nog niet goed aanspreekbaar was. Daarom is de politie op zoek naar getuingen van de aanrijding.