De politie heeft afgelopen week zes hennepkwekerijen geruimd en daarbij 812 planten in beslag genomen in Heijningen, Hoogerheide en Roosendaal. In Hoogerheide werden vier kwekerijen geruimd in één straat.

Dat meldt de politie vrijdag. Op drie van de adressen in Hoogerheide, aan de Akkerdreef, stonden de kwekerijen in een tuinhuisje. Bij het vierde adres betrof het een bijgebouw.

Bij alle adressen was er sprake van het illegaal aftappen van stroom om de kwekerijen te laten werken. De woningen, het bijgebouw en de tuinhuisjes zijn van het energienetwerk gekoppeld.

Van één van de betreffende woningen werd een bewoner aangehouden. Bij de andere adressen was er niemand aanwezig. De politie heeft bij de woning met het bijgebouw een Mercedes inbeslaggenomen.

Plantage in Roosendaal veroorzaakte storingen in energienetwerk

De kwekerij in Roosendaal werd aangetroffen in een woning aan de Leemstraat. Agenten kwamen het op het spoor omdat de plantage storingen veroorzaakte in het energienetwerk.

Het was verspreid over een schuur en drie ruimtes in de woning zelf. Ook hier werd illegaal stroom afgetapt. Er was niemand aanwezig.

Drie ruimtes in woning Heijningen ingericht als kwekerij

Agenten troffen in een woning aan de Kraaijendijk in Heijningen drie ruimtes aan die ingericht waren als kwekerijen.

In deze plantage was niet lang voor de vondst nog geoogst. Wederom werd voor de energievoorziening van deze plantage illegaal stroom afgetapt.

De politie maakt proces-verbaal op tegen alle verdachten. De inbeslaggenomen goederen en planten hebben samen een straatwaarde van 20.700 euro en zullen worden vernietigd.