Bij een eenzijdig ongeluk op de A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek is donderdagavond een 48-jarige vrouw uit Eindhoven om het leven gekomen.

Het slachtoffer kwam met zijn auto door onbekende oorzaak terecht in de berm en kwam tegen een boom tot stilstand. De politie heeft de toedracht van het ongeval onderzocht.

Als gevolg van het ongeluk was er lange tijd filevorming op de A16 in de richting van Breda. De auto is door een bergingsbedrijf weggehaald.

Het was het tweede dodelijke slachtoffer van een ongeluk in de gemeente Moerdijk op donderdag. In de vroege ochtend overleed een zestigjarige man uit Willemstad in Heijningen. Hij kwam iets voor 7.30 uur met zijn quad in botsing met een auto op de Markweg Zuid.