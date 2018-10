De Gemeente Woensdrecht is gezond, maar groot zijn de overschotten niet. Dat maakte wethouder Henk Kielman dinsdag bekend tijdens de presentatie van de begroting van 2019 en het meerjarenperspectief tot en met 2022.

Zowel de begroting voor 2019 als het meerjarenperspectief tot en met 2022 bestaat uit zwarte cijfers. Maar groot zijn de overschotten niet. Zo blijft er in 2018 ongeveer een ton over.

De tevreden Kielman legde tijdens de presentatie uit dat geld nodig was om ambities te realiseren. "Het is niet verwonderlijk dat er geen grote overschotten zijn. Maar Woensdrecht is wel financieel gezond. Er is een goede verhouding tussen onze reserves en de risico's die we lopen."

Zes miljoen aan investeringen in Woensdrecht

De begroting voor 2019 bestaat voor ongeveer zes miljoen euro uit investeringen. Dit bedrag wordt verdeeld over de renovatie van basisschool op Dreef (1,6 miljoen), het project Scheldeweg Noord (1 miljoen) en naar onderhoud van wegen, het rioolbeheer en verlichting.

Die investeringen vallen onder andere hoog uit, vanwege de eerdere bezuinigingen van de gemeente. "Op de openbare ruimte is flink geschrapt in de tijd dat forse bezuinigingen nodig waren. Daar betalen we nu de rekening voor."