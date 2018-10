West-Brabant Vijf verdachten opgepakt in onderzoek naar fietsdiefstallen Etten-Leur De politie heeft in de afgelopen dagen in totaal vijf verdachten aangehouden na een reeks fietsendiefstallen in Etten-Leur. De politie startte een onderzoek nadat het aantal fietsdiefstallen in de Brabantse gemeente steeg.