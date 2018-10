Woningcorporatie Stadlander heeft besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van zogenaamde Finch-woningen in het plan Buiten de Veste in Steenbergen.

Het plan bestond uit 20 energiezuinige en duurzame woonunits, geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens voor een periode van maximaal 20 jaar.

Stadlander en de gemeente Steenbergen waren sinds 2015 met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van semipermanente huurwoningen in de wijk Buiten de Veste.

De vraag naar deze woningen was op dat moment actueel vanwege de gemeentelijke taakstelling om statushouders te huisvesten en omdat er een lichte groei voorspeld was in de vraag naar sociale huurwoningen.

Stadlander wilde meerdere doelgroepen bedienen

Met de Finch-woningen wilde Stadlander naast statushouders ook andere doelgroepen huisvesten. Het ging met name om urgente woningzoekenden en een- en tweepersoonshuishoudens die op zoek zijn naar een kleine woning tegen een lage huurprijs.

Uit nieuwe demografische en economische voorspellingen blijkt dat er geen sprake meer is van een toename in het aantal huishoudens voor de sociale doelgroep. Stadlander ervaart nu al een ontspannen woningmarkt.

De beoogde doelgroepen voor de Finch-woningen kunnen met de huidige woningvoorraad goed gehuisvest worden. Dat is ook zichtbaar in de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning.

Een actief woningzoekende vindt gemiddeld in zeven maanden een sociale huurwoning in de gemeente Steenbergen.