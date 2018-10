Een woning aan de Bastionweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht door brand volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het vuur werd omstreeks 05.00 uur ontdekt. De brandweer rukte met groot materiaal uit, maar het huis ging in vlammen op.

Het pand is deze week dichtgetimmerd. Er vindt regelmatig vandalisme plaats en drugsverslaafden en zwervers verblijven weleens in de woning. Het is niet bekend of er personen aanwezig waren toen de brand ontstond.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.