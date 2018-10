De 22-jarige automobilist die vorig jaar betrokken was bij het ongeluk waarbij een 66-jarige vrouw en haar hondje om het leven kwamen, is hiervoor vrijgesproken. Dat oordeelde de rechtbank in Breda donderdag.

Het ongeluk gebeurde februari vorig jaar op de Bredaseweg, toen de 66-jarige vrouw haar hondje 's avonds uitliet. De 22-jarige vrouw reed haar van achter aan, waarna de vrouw en haar hondje ter plekke overleden.

Ten tijde van het ongeluk belde de 22-jarige vrouw met haar vriend, die achter haar reed. Volgens de bestuurder stond de telefoon op de luidspreker en lag op de bijrijderstoel. Daarom kon de rechtbank niet vaststellen dat ze zich liet afleiden. De rechtbank beschikt zodoende over onvoldoende informatie om de 22-jarige bestuurder schuldig te verklaren.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in september nog een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. Of het OM in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.