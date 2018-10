De E19 van Breda naar Antwerpen was woensdagochtend afgesloten doordat een vrachtwagen op een file is ingereden. De ANWB raadde aan om vanaf Rotterdam via Roosendaal en Bergen op Zoom te rijden.

Het is nog niet bekend hoe ernstig het ongeval is en of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is niet bekend wanneer de weg weer vrij is.