West-Brabant Verdachte meldt zich bij politie in zaak overleden vrouw Bergen op Zoom Een 24-jarige man heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag vrijwillig bij het politiebureau in Bergen op Zoom gemeld in verband met de dood van een 25-jarige vrouw in die Noord-Brabantse plaats. De man is ingesloten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.