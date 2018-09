Knal van vuurwerkbom breekt ruiten van voordeur Fijnaartse woning

West-Brabant Man (42) met twee messen in auto aangehouden in Etten-Leur Een 42-jarige man uit Fijnaart is zondagavond in Etten-Leur aangehouden nadat hij een politiecontrole probeerde te voorkomen en een stopteken negeerde. In het voertuig van de man werden twee messen en een houten balk aangetroffen.