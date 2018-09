West-Brabant Netwerkoperators gaan mobiele netwerk in Woensdrecht verbeteren De netwerkoperators KPN, T-Molibe, Vodafone en Tele2 gaan veranderingen doorvoeren om het mobiele netwerk in de gemeente Woensdrecht te verbeteren. Toch is een stabiel, dekkend netwerk over heel de gemeente nog niet in zicht.