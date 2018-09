Rijsbergse Bavoloop blijft toch behouden

Op zaterdag 15 juni 2019 staat de Bavoloop op de evenementenagenda.

In aanloop naar de 31ste editie van de Bavoloop zag het bestuur de toekomst nog somber in. Het afscheid van het Rijsbergse atletiekevenement stond al min of meer vast omdat er te weinig vrijwilligers te vinden waren voor een plaats in het bestuur.

Inmiddels is de stemming volledig omgeslagen. "Wij zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat er afgelopen zomer een nieuw fundament is gelegd voor de Bavoloop", meldt voorzitter René van Overveld namens het bestuur. "We gaan door. Naar aanleiding van het bericht dat we zouden stoppen zijn er mensen opgestaan die mede de verantwoordelijkheid wilden gaan dragen."

Hoe het evenement er straks inhoudelijk uitziet, zal de komende tijd duidelijker moeten worden. "Elementen als de Kinderloop en het Zunderts kampioenschap 10 km zullen niet ontbreken", belooft het bestuur. Verdere invulling van de Bavoloop Rijsbergen wordt de komende maanden bekendgemaakt.