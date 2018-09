Leny Poppe-de Looff stopt als burgemeester van Zundert

Ze zegt niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn. Haar huidige termijn loopt tot 1 maart 2019.

Poppe-de Looff was twaalf jaar burgemeester van Zundert. Daarvoor was ze zestien jaar wethouder in de gemeente Vlissingen.

Landelijk werd zij bekend met haar aanpak van de ondermijning en de ontmanteling van Fort Oranje. "Fort Oranje was en is een bestuurlijk zwaar dossier, waarin ik me altijd zeer gemotiveerd heb gevoeld door mijn overtuiging dat de overheid een taak heeft wanneer de veiligheid en het welzijn van mensen in het geding is", zegt Poppe-de Looff terugblikkend.