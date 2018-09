Twee Brabanders aangehouden op verdenking van heling barbecues

Dat laat de politie zondag weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in een bedrijfspand in Steenbergen. Bij die inbraak werden meerdere barbecues buitgemaakt.

Deze zogenaamde 'Green Egg'-barbecues werden kort na de diefstal aangeboden op een verkoopsite. De eigenaar van het bedrijfspand maakte een afspraak met een van de verkopers en informeerde de politie. Agenten hebben de verkoper, die 37-jarige man uit Hoeven, op heterdaad aangehouden.

Later op zaterdag meldde de 24-jarige man uit Fijnaart zich op het bureau in Roosendaal. Hij is buiten heterdaad aangehouden. De mannen zitten vast terwijl de politie hun betrokkenheid bij de diefstal en mogelijke heling onderzoekt.

De politie heeft vijf barbecues gevonden in een berging.