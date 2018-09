West-Brabant Inloopavond over huisvesting arbeidsmigranten in Dinteloord Initiatiefnemer Flex Employment organiseert woensdagavond 19 september een speciale inloopavond over de huisvesting van arbeidsmigranten in Dinteloord. Flex Employment is een uitzendbureau voor tijdelijk werk in Nederland en werkt dus veel met arbeidsmigranten.