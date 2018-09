West-Brabant

Zuidwesthoek College ontruimd na melding van gaslucht

Het ZuidWestHoek College is vrijdagochtend ontruimd in verband met de aanwezigheid van een gaslucht in de school. Na de melding van de gaslucht zijn door de school de hulpverlenende instanties ingeschakeld. Zij zijn de school ingegaan voor nader onderzoek naar een vermoedelijk gaslek.