Drie mannen aangehouden na vernieling in woning Roosendaal

West-Brabant 29-jarige Bredanaar vrijgesproken van doodslag in Rijsbergen Een 29-jarige man uit Breda is donderdag vrijgesproken van doodslag op de partner van zijn moeder in Rijsbergen. Volgens de rechtbank in Breda is niet duidelijk hoe hard de verdachte met een stofzuigerstang sloeg. De verdachte sprak zelf van een 'tik'.