Speeltuin Sint Willebrord verdwijnt na aanhoudende vernielingen

De paar speeltoestellen die nu nog aan de Wilgenrijs staan worden verplaatst naar andere speelveldjes in Sint Willebrord. Zo krijgt het klim- en glijtoestel na een opknapbeurt een plaatsje aan de Elzenrijs. Deze speelhoek ligt op 200 meter van de Wilgenrijs.

In 2015 kreeg de gemeente voor het eerst klachten over overlast door hangjongeren. "Dit betrof geluidsoverlast tot in de nacht, sloop en achterlaten van rommel", meldt gemeentewoordvoerder Fred Buermans.

Ook de speeltoestellen vielen ten prooi aan vernielzucht. De klimbol verloor een poot en het schommelzitje en de glijbaan raakten beschadigd. Verder werd het hobbeltoestel gestolen en nooit meer teruggevonden.

Afgenomen

De overlast van jongeren in het speeltuintje is de afgelopen jaren wel afgenomen, maar er heeft met enige regelmaat nog vervuiling en overlast plaatsgevonden.In januari kreeg de gemeente opnieuw een melding dat de glijbaan kapot was. "Die was dit keer dusdanig vernield dat het niet meer veilig was. We hebben toen besloten het weg te halen en tijdelijk op te slaan", benadrukt Buermans.

Omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd over het besluit om het speelveld te ontruimen. Daar kwamen geen reacties op terug.