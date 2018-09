Burgemeester Zundert mag gehoord worden over Fort Oranje

Camping Fort Oranje heeft een zogenoemde getuigenverhoor verzocht, waarbij een civiele procedure wordt gestart om extra informatie over de zaak te achterhalen, meldt de rechtbank maandag.

De gemeente heeft in juni 2017 het beheer van de camping overgenomen. Volgens de camping probeert de gemeente op onrechtmatige wijze de bewoners weg te krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om de ontmanteling stacaravans.

Fort Oranje denkt op basis van Wob-stukken dat er geheime afspraken zijn gemaakt tusssen de gemeente, De Belastingdienst en de curator om 'vermogen te ontnemen dan wel vermogensschade toe te brengen'.

Voorlopig getuigenverhoor

De gemeente is het hier niet mee eens en vindt dat een verhoor ongepast is vanwege het gebrek aan bewijs. Ook zou het verzoek om burgemeester Poppe-De Loff te verhoren via een civiele procedure een manier zijn om informatie te verzamelen in het belang zijn van Fort Oranje, die een aantal rechtszaken tegen de gemeente heeft lopen.

De rechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat Fort Oranje helder heeft gemaakt welke onderwerpen en mensen zij willen horen. Dat er geen bewijs voor is, is volgens de rechtbank voor de beoordeling van het verzoek niet relevant. De rechter vindt dat het voorlopig getuigenverhoor bedoeld is om nieuwe feiten naar boven te halen.