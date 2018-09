Natuurmonumenten stelt kappen eikenbomen in Zegse Heistraat uit

"Daar wordt de natuur uiteindelijk beter van. De Amerikaanse eik is een exoot. Hij is dominant en neemt het licht weg voor andere soorten die meer natuurwaarde hebben. Door meer planten en dieren ruimte te geven, kunnen ze beter overleven", legt boswachter Godewijn van den Bouwhuijsen uit.

De voorbereidingswerkzaamheden voor de kap van de eikenbomen hebben al wel plaatsgevonden. Natuurmonumenten heeft alle bomen die worden gerooid voorzien van een oranje streep. In totaal gaat het om 150 tot 200 eiken. De bomen die gaan verdwijnen, komen van oorsprong niet voor in Nederland.

Als de Amerikaanse eiken straks zijn verdwenen, krijgen soorten als de grove den en de zomereik meer groeimogelijkheden. Dat is ook goed voor de natuur aan de Heistraat. "Een boom die van oorsprong in Nederland thuis hoort, bevordert de biodiversiteit beter dan soorten die later zijn geïntroduceerd van elders.

Daar zijn bijvoorbeeld insecten uit Nederland beter op ingesteld. Op een inlandse eik zitten wel 1.000 organismen die met zo'n samenleven. Op een Amerikaanse eik zijn dat er maar honderd", geeft Van den Bouwhuijsen aan. De kap is ook nodig voor de veiligheid, omdat in het verleden verschillende bomen op de weg zijn gevallen.

Zeventig populieren gekapt in Rucphen

Eerder voerde Natuurwerkzaamheden al onderhoudswerkzaamheden uit aan het bos ter hoogte van de Zeepestraat in Rucphen. Daar zit de oude vuilstort. Hier werden zeventig populieren weggehaald.

"Die stonden vrij onstabiel. Dat komt, omdat ze op een deklaag van een halve meter zand stonden bovenop de oude afvalberg.Bij een windvlaag lagen ze zo omver. Daar hebben we gehandeld voor de veiligheid", vertelt Van den Bouwhuijsen. Ook krijgen andere soorten, zoals de esdoorn, iepen en elzen meer ontwikkelingsruimte.

Natuurmonumenten kapt alleen wanneer nodig

In principe kapt Natuurmonumenten zo min mogelijk bomen. Toch zijn onderhoudswerkzaamheden met regelmaat nodig. Dat kan bijvoorbeeld als bomen te dicht op elkaar staan of als er een andere natuurontwikkeling nodig is.

"We kappen in ieder geval geen bomen voor productie.Dat is geen doelstelling van onze natuurorganisatie. Vooraf gaat er ook altijd een uitgebreide beoordeling aan vanaf. Het belangrijkste is dat de natuur er beter van wordt", besluit Van den Bouwhuijsen.