West-Brabant Overzicht Dit is het programma van het bloemencorso in Zundert Op zondag 2 en maandag 3 september vindt in Zundert het jaarlijkse Bloemencorso plaats. Het corso bestaat al meer dan tachtig jaar en is het grootste bloemencorso ter wereld. Twintig buurtschappen hebben de afgelopen tijd de mooiste wagens gebouwd, die komend weekend beoordeeld zullen worden door de jury. Ook is er een publieksprijs.