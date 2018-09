West-Brabant Drie aanhoudingen in Oosterhout na vondst 4.000 kilo cocaïne in Antwerpen De politie heeft in Oosterhout drie mannen aangehouden tijdens het lossen van een container met 4.000 kilo cocaïne. Later werden nog twee mannen aangehouden. De container werd al in de haven van Antwerpen onderschept, waarna het naar een bedrijf in Oosterhout vervoerd werd.