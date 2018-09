Aanleg begraafplaats Zevenbergen na jaar voortgezet

Vrijdag zijn de volgende stappen gezet om de speciale urnenvijver realiseren. Op het water van de eerste urnenvijver van Brabant gaan urnen drijven. Ook is er vandaag gewerkt aan de parkeerplaatsen.

Het duurde even voordat er weer gewerkt mocht worden aan de begraafplaats. Vorig jaar mei is het terrein achter Hockey Club Zevenbergen verhoogd. Er werd 15.000 kubieke meter grond gestort om de plaats te verhogen.

Dit was nodig omdat het veld onder het NAP (Normaal Amsterdams Peil) lag. Na de storting moest de grond inklinken. Daarbij zakt de grond in door het verlies van grondwater. Dit proces had een jaar nodig.

Bijna tijd voor herinrichting van begraafplaats

Na het storten van de urnenvijver en de werkzaamheden aan de parkeerplaatsen krijgt de begraafplaats steeds meer vorm. Wethouder Thomas Zwiers vertelt dat de komende tijd "de puntjes op de i" worden gezet. Nu de funderingen zijn aangebracht is het tijd voor de inrichting van de begraafplaats.

Naar verwachting zijn de parkeerplaats, de vijver en de verhardingen halverwege september klaar zijn. Daarna begint de bestrating van het terrein. De planning is om in oktober bomen, hagen en struiken te planten. Mocht er sprake zijn van een lange en vooral warme nazomer, kunnen deze werkzaamheden pas in december plaats vinden.

Opkomend tekort aan ruimte voor graven

De reden voor de nieuwe begraafplaats is een tekort in de toekomst. De bestaande begraafplaatsen in de gemeente Moerdijk, in Zevenbergen en Klundert, hebben over een aantal jaar niet genoeg ruimte meer voor graven.

De nieuwe begraafplaats in Zevenbergen is ongeveer vier hectare groot en de huidige begraafplaats in Klundert wordt uitgebreid. Zo zouden er tot 2040 genoeg graven moeten zijn.