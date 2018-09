Dit is het programma van het bloemencorso in Zundert

Een kijkje achter de schermen

Alle buurtschappen zullen zaterdag op scherp staan, omdat in de dagen voor het corso de dahlia’s op de wagens worden getikt. Onder leiding van een gids kan het publiek zaterdag een kijkje nemen in de tenten waar gebouwd wordt. Tickets voor de rondleiding zijn verkrijgbaar op de website.

Waar: Ontvangst in Café-Zaal Het Wapen van Zundert

Wanneer: Zaterdag 1 september

Kinderen t/m 12 jaar 7,50 euro, vanaf 13 jaar 8,50 euro

Aanvang optocht

De aanvang van de optocht is op zondag 2 september om 13.30 uur. Om 14.00 uur is de eerste doorkomst langs de Markt. De optocht vertrekt vanaf het tentoonstellingsterrein aan de Molenstraat 155. De wagens gaan van de Molenstraat, via de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan door de Veldstraat en de Willem Pastoorsstraat terug door de Molenstraat.

Waar: Vertrek van Molenstraat 155

Wanneer: Zondag 2 september, 13.30 uur

Prijs: Kinderen t/m 12 jaar en inwoners van Zundert gratis, reguliere tickets vanaf 9 euro

Publieksprijs

Via formulieren die worden uitgedeeld in de Molenstraat en op de Markt kan het publiek een favoriete wagen kiezen. De formulieren worden na de optocht opgehaald, zodat de publieksprijs tijdens de tweede doorkomst kan worden uitgereikt.

Waar: Molenstraat en Markt

Wanneer: 2 september

Prijs: Kinderen t/m 12 jaar en inwoners van Zundert gratis, reguliere tickets vanaf 9 euro

Tweede passage

Tijdens de tweede passage wordt de uitslag bekendgemaakt bij de hoofdtribune. De winnende wagen is de enige die mag stoppen, om de zogenaamde 'Zundertse jubel' in ontvangst te nemen. Het jaarlijkse hoogtepunt van het corso.

Waar: Gehele parcours

Wanneer: Zondag 2 september, 16.30 uur

Prijs: Kinderen t/m 12 jaar en inwoners van Zundert gratis, reguliere tickets vanaf 9 euro

Tentoonstelling wagens

De wagens kunnen bekeken worden op het tentoonstellingsterrein aan de Molenstraat 155.

Waar: Molenstraat 155

Wanneer: Zondag 2 september, 18.00 uur en maandag 3 september van 9.00 uur tot 22.00 uur

Prijs: Kinderen t/m 12 jaar en inwoners van Zundert gratis, reguliere tickets vanaf 9 euro

Presentatierondes

Het publiek kan tijdens de presentatierondes de corsowagens uitgebreid bekijken. De hele dag zijn er gidsen beschikbaar die rondleidingen geven langs de wagens. Ook is er muziek, figuratie en beweging rondom de wagens.

Waar: Molenstraat 155

Wanneer: Maandag 3 september van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur

Prijs: Kinderen t/m 12 jaar en inwoners van Zundert gratis, reguliere tickets vanaf 9 euro

Jaarmarkt en kermis

In de Eikenlaan en de Beukenlaan is vanaf 10.00 uur een jaarmarkt. Er zijn tientallen kraampjes met producten aanwezig. Speciaal voor de kinderen is er een kermis rondom het Poteindplein.

Het feest

Na het uitreiken van de prijzen, barst het jaarlijkse corsofeest los. Het Oranjeplein in Zundert wordt omgedoopt tot Zonnewende, waar een enorme feesttent staat en iedereen welkom is om het feest mee te vieren. Meerdere artiesten zullen tijdens het feest optreden. Ook de horecagelegenheden in Zundert doen mee!

Fotowedstrijd

Niets in Zundert wordt zo veel gefotografeerd als het corso. Daarom is er een fotowedstrijd georganiseerd. Alle foto’s die over het corso gaan, mogen meedoen!

Ook goed om te weten

Tijdens het bloemencorso kan in meerdere horecagelegenheden betaald worden met de gezamenlijke 'corsomunt'. De munt is zowel zondag als maandag geldig.

Het gemeentehuis van Zundert is maandag gesloten vanwege het corso en tussen 29 augustus en 6 september zijn in en rondom Zundert meerdere verkeersmaatregelen genomen.