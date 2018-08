Evides en DNWG waarschuwen voor nepmonteurs

Volgens het bedrijf zijn er steeds vaker meldingen van dit soort fraude. Ook van personen die zich voordoen als medewerkers van DNWG.

Legitimeren

Evides en DNWG zijn actief in Zeeland en in de regio Brabantse Wal. Evides roept op om de zogenaamde monteurs vooral niet binnen te laten. "Onze medewerkers kunnen zich altijd legitimeren met een bedrijfspas wanneer zij aanbellen om werkzaamheden te verrichten aan uw huisaansluiting of watermeter", zegt het waterbedrijf. "De persoon die eventuele werkzaamheden aan uw huisaansluiting of watermeter moet verrichten, is altijd een medewerker van Evides of DNWG en duidelijk herkenbaar aan Evides of DNWG-kleding."

Aangekondigd

Ook worden huisbezoeken door het waterbedrijf altijd van te voren aangekondigd, meestal per brief. Monteurs komen bovendien nooit na 16.30 uur langs de deur. Als mensen de situatie niet vertrouwen, kunnen ze contact opnemen met Evides of de politie.