West-Brabant Aanhoudingen in Oosterhout en Woerden na vondst 3.500 kilo cocaïne in België De politie heeft maandag drie mannen en een vrouw aangehouden in Oosterhout naar aanleiding van de onderschepping van 3.500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. In Woerden werd nog een man aangehouden in verband met de drugsvondst.