West-Brabant

Stoet van ongeveer honderd auto's veroorzaakt overlast bij Bergen op Zoom

Een stoet van honderd auto's heeft zaterdagmiddag overlast veroorzaakt in het centrum en de buitenwijken van Bergen op Zoom. Een van de bestuurders van de stoet heeft een proces-verbaal gekregen van de politie. Zijn auto is in beslag genomen.