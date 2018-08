West-Brabant Jeugdzorginstelling in Oosterhout sluit vanwege drugs- en geweldoverlast Jeugdzorginstelling Lievenshove in Oosterhout wordt gesloten vanwege drugs- en geweldoverlast in en om het gebouw. Jeugdzorgaanbieder Juzt zegt haar verantwoordelijkheid te nemen omdat de jongeren nu onvoldoende beschermd kunnen worden.