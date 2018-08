Brabantse Wal OM in hoger beroep in zaak moord op ex-lid No Surrender Van Houten Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de straf die vrijdag is opgelegd aan de 42-jarige Tilburger Sooi de C. voor de liquidatie van Hugo van Houten te laag en gaat daarom in hoger beroep. De C. kreeg achttien jaar gevangenisstraf voor moord, terwijl het OM 25 jaar cel had geëist.