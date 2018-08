Muziekverenigingen Bergen op Zoom krijgen extra subsidie

West-Brabant Albanese vluchteling (16) opgepakt in bosje bij Station Lage Zwaluwe Een 16-jarige Albanese vluchteling is vanochtend opgepakt door het team Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA), in een bosje bij Station Lage Zwaluwe. De jongen is overgedragen aan de politie.