Twee mannen gearresteerd in Steenbergen voor bezit van hennepstekken

Dinsdagochtend deed de politie onderzoek naar een mogelijke hennepkwekerij in een loods aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. In dit pand troffen de agenten 104 stekken en pallets met kweekmateriaal aan. Een 61-jarige man uit Steenbergen werd aangehouden.

Kort hiervoor heeft de politie ook een 48-jarige man uit Breda aangehouden in Nieuw-Vossemeer. Hij was in het bezit van 165 hennepstekken.

Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor. Het materiaal is in beslag genomen.