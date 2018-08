Waterschap sluit inlaten bij Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet

West-Brabant

Jongen (16) gearresteerd na achtervolging door Halsteren

Een zestienjarige jongen is zondagavond na een korte achtervolging aangehouden op de Rode Schouw in Halsteren. De jongen werd al een week gezocht, omdat hij met een rechterlijke machtiging in een jeugdinstelling geplaatst moest worden.