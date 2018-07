Politie ontdekt negen Eritrese vluchtelingen in vrachtwagen bij Hoogerheide

West-Brabant Politie vindt acht illegale Albanezen in vrachtwagen bij Zevenbergen De politie heeft dinsdagochtend in een vrachtwagen acht Albanese mannen gevonden bij de A16/A59 in Zevenbergen. De chaffeur van de wagen had de politie gebeld omdat hij vermoedde dat mensen zich verborgen hadden in zijn trailer.