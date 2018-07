Oosterhouter beledigt politieagenten en vernielt politiebus na arrestatie

West-Brabant

Jeugdland Etten-Leur eert 270 jaar vrijwilligerswerk

Het was druk in Jeugdland. Maandag was de start van alweer de 53e editie van het immer populaire jeugd knutsel- en speeldorp aan de Wipakker in Etten-Leur. Rond het middaguur was er een speciaal moment voor dertien jubilerende vrijwilligers, voor zover aanwezig.