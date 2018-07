Gemeente Moerdijk waarschuwt voor mogelijk botulisme in De Knip

Onlangs werd een zieke zwaan aangetroffen in het water van De Knip. Of het dier daadwerkelijk is besmet met botulisme, staat nog niet vast. Het waterschap houdt in de gaten of er meer dieren ziek worden.

De botulismebacterie wordt actief door de langdurige warmte. De bacterie is vooral te vinden in ondiep water zonder waterplanten. De aanwezigheid van botulisme kan worden opgemerkt door zieke of dode vogels en vissen in het water.

In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch is het uit voorzorg verstandig om niet te zwemmen of spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden.

Effecten

De ziekteverschijnselen van botulisme beginnen met onder meer misselijkheid, duizeligheid en een zwak gevoel. Dat kan worden opgevolgd door slecht zicht, moeilijk praten en een mogelijk toenemende verlamming van spieren. Die verlamming kan ademhalingsproblemen veroorzaken.

Deze verschijnselen hoeven niet altijd voor te komen, veel vormen van de ziekte zijn niet schadelijk voor mensen. Daarbij is kans om als mens botulisme te krijgen zeer klein, zegt het RIVM.