Man aangehouden in Roosendaaal op verdenking van drugshandel en witwassen

Opmerkelijk Politie doet drugsvondst in auto Roosendaal door vergeten handrem De politie heeft woensdagmiddag in de Kloosterstraat in Roosendaal verschillende soorten hard- en softdrugs aangetroffen in een auto, nadat de bestuurder vermoedelijk vergeten was de handrem erop te zetten. De auto reed daardoor van de stoep af en de weg op. De agenten besloten de auto vervolgens te controleren.