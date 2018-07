Man aangehouden in Roosendaaal op verdenking van drugshandel en witwassen

West-Brabant 'Flinke piek' in drugsafvaldumpingen in Zeeland en West-Brabant Het aantal gevonden drugsafvaldumpingen in Zeeland en West-Brabant is in de eerste helft van 2018 flink gestegen ten opzichte van 2017, blijkt maandag uit nieuwe cijfers over drugsvondsten die de politie met NU.nl heeft gedeeld.